Airbnb wil leegstaande huizen in Japan gaan verhuren aan toeristen: «Ze zijn te mooi om achtergelaten te worden door hun eigenaren»

Het bedrijf zegt vooral geïnteresseerd te zijn in zogenaamde kominka’s (houten traditionele huizen), omdat deze buitenlandse toeristen zullen aantrekken die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en cultuur van Japan.

Krimpende bevolking

Veel van de leegstaande huizen in Japan zijn verlaten als gevolg van de krimpende bevolking van het land. Ouderen trekken massaal weg van het platteland naar de grote steden om er dichter bij hun kinderen of kennissen te wonen. Sommige dorpen zijn hierdoor letterlijk veranderd in spooksteden, waarbij huizen zijn getransformeerd in met planten begroeide bouwvallen. Het Nomura Research Institute voorspelt dat tegen 2030 minstens 30% van de woningen in Japan verlaten zal zijn.