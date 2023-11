Amsterdam wil bruine kroegen beschermen: «De verpoening van de stad wordt steeds meer zichtbaar»

Een voorstel van de PvdA is donderdag unaniem aangenomen in de gemeenteraad. PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis vindt dat de bruine kroeg deel uitmaakt van de ziel van Amsterdam. Toch verdwijnen steeds meer van die «iconische plekken», zoals café Rooie Nelis in de Jordaan of café Verhoeff op de Zeedijk. Zij moeten immers plaatsmaken voor het grote geld, meent PvdA. «Zoals een Amsterdamse kroegeigenaar het mooi omschreef: de verpoening van de stad wordt steeds meer zichtbaar», zegt Heinhuis. «De identiteit van de stad moet niet worden bepaald door wie het meeste geld heeft.»