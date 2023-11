We maken steeds meer gebruik van Airbnb: stijging vooral merkbaar in Vlaanderen en Wallonië

Op de kritiek dat Airbnb de prijzen op de klassieke huurmarkt de hoogte in zou jagen en voor problemen zou zorgen in de stadscentra, antwoordt Marill aan de hand van een studie die in Frankrijk door PwC uitgevoerd werd. «Die toont aan dat 92 procent van de mensen op de markt voor verhuur van toeristische accommodaties particulieren zijn. (...) Er bestaat een waanbeeld van de professionele multiverhuurder op Airbnb. Er zijn professionelen met activiteiten op Airbnb, maar dit is zeldzaam. De studie van PwC bevestigt ook dat deze toeristische activiteit slechts een kleine impact heeft op de wooncrisis in Frankrijk. Ik denk dat die conclusie opgaat voor veel landen in Europa.»