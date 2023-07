Artistieke partners nemen hele zomer lang de rooftop bar van Bozar over

Het nieuwe concept voor het dakterras moet volgens Christophe Slagmuylder, directeur van Bozar, «symbool staan voor een nieuwe wind die door Bozar waait». Zo moet de openstelling van het dakterras aantonen dat Bozar «een levendig huis is voor de kunsten, met niet alleen een artistiek maar ook een maatschappelijk project dat stevig verankerd is in het stadsweefsel», aldus Slagmuylder. «Een eerste stap van waar we in de toekomst nog meer naar toe willen gaan.»