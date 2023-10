Barbizon combineert dineren met feesten aan de rand van het Zoniënwoud

Restaurant Barbizon bevindt zich aan de rand van het Zoniënwoud in Overijse. Hoewel je in no time van hartje stad op het terras met zicht op een manege neerploft, waan je je in een andere wereld. Kenners van de Belgische gastronomie hebben misschien al van Barbizon gehoord, maar recentelijk heeft het restaurant zich opnieuw uitgevonden. Barbizon 2.0 is een streling voor het oog en voor de smaakpapillen! Het interieur schreeuwt Balthazar Boma meets roaring twenties. De keuken werkt met klassieke (Belgische) producten, maar geeft er graag een twist aan. Zo is de combinatie van gebakken foie gras met aardbeiencompote erg verrassend. Het restaurant wil trouwens de nieuwe referentie worden voor wie graag tafelt en feest zonder compromissen te sluiten. Na het diner kan je immers opschuiven naar de bar waar je je dansbenen uittest op de beats van de dj!