Twee Belgen in de top 100 beste pizzeria’s ter wereld

De beste pizzachef van Europa (buiten Italië) is dit jaar een Engelse chef. Die hoofdprijs gaat naar Michele Pascarella, een chef met Italiaanse roots. Toen hij 19 was opende hij zijn eigen restaurant in Londen: ‘Napoli on the Road’, een verwijzing naar zijn thuisstad. Hij wordt geroemd om zijn creatieve versies van de klassieke Napolitaanse pizza. Op wereldschaal staat hij op de 46ste plaats.