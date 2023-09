Is sparkling saké de nieuwe champagne?

Japan telt 47 prefecturen en evenveel soorten rijst en water. Dat betekent dat sake, gefermenteerde rijst en water, in vele geuren en vormen komt. Sake fermenteert niet zoals wijn: in druiven is al suiker aanwezig die in alcohol kan omgezet worden, in rijst moet het zetmeel eerst nog met koji (een schimmel) omgezet worden naar suiker. Terwijl sake – letterlijk vertaal ‘alcoholische drank – inmiddels bekend is onder de meeste Belgen, is sparkling, mousserende of sprankelende sake dat nog niet. Terwijl het een perfect alternatief kan zijn voor champagne, dankzij zijn weelderige en verfijnde ervaring. En net zoals bij de niet-sprankelende variant, zijn er vele varianten in.