Brussel: deze bekende chocolatier opent nieuwe winkel

La Maison Pierre Marcolini werd in 1995 opgericht in Brussel door Pierre Marcolini. Vandaag staat het chocoladehuis bekend om zijn beroemde macarons en bijzondere creaties uit chocolade, en al zeker voor de feestdagen. Het Maison telt meer dan 40 boetieks in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Monaco, Japan, China en Dubai.