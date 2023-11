Winterpret in Brussel gaat binnenkort van start: Dit staat op de planning

De 23e editie van Winterpret (Plaisir D’hiver in het Frans) is elke dag toegankelijk vanaf 12 uur tot 22 uur. Het reuzenrad op de Vismarkt, de schaatsbaan op het Muntplein, de houten chalets met glühwein en raclette, de draaimolens en lichtshow maken ook deze editie deel uit van Winterpret. Een grote kerstboom, afkomstig uit Duffel, zal opnieuw de Grote Markt sieren.

Lichtshow en concerten

Daarnaast kleuren ook nieuwigheden het programma van Winterpret 2023. Zo zullen de elf autochtone naties van Quebec als eregast een lichtshow verzorgen op de Grote Markt, naast heel wat andere voorstellingen gedurende het evenement. In een speciaal dorp op het Beursplein wacht de bezoekers een unieke ervaring in de ‘shaputuan’, een traditionele tent van de inheemse bevolking.

Winterpretkorting op de trein

Wie toch met de auto wil komen kan gebruikmaken van de overstapparking in bijvoorbeeld Anderlecht en Kraainem. Vervolgens kunnen bezoekers gemakkelijk naar het centrum via het openbaar vervoer. Shuttlebussen worden niet voorzien. Ook het aanbod aan fietsstallingen werd verhoogd. «We gaan het aantal fietsparkings verdubbelen gedurende het evenement», aldus Dhondt.

Schepen Dhondt raadt de Vlaamse pendelaars aan om «zeker op vrijdagen» gebruik te maken van een dagje telewerken. «We verwachten heel veel volk. Wie toch in Brussel moet zijn, kan natuurlijk ook gebruikmaken van de overstapparkings», stelt Dhondt. «Maar mijn beste advies is toch om na het werk nog even te blijven en mee te genieten van Winterpret. Je kan hier een fijne avond beleven.»

Geen extra veiligheidsmaatregelen

Er worden geen bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen om het evenement in goede banen te leiden, dit desondanks de context van de oorlog in het Midden-Oosten en de schietpartij in Brussel. «Zoals steeds hebben we ook dit jaar veiligheidsteams die in de feestzone rondlopen. Dat verandert niets ten aanzien van andere jaren. We werken nauw samen met de politie en de diensten van de stad om de veiligheid te garanderen», zegt Adelaïde de Patoul, woordvoerster van Brussels Major Events vzw.