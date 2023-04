Brussel krijgt nieuwe club langs kanaal

Magasin 4, een alternatieve concertzaal in de Brusselse kanaalzone, moest in februari de deuren sluiten wegens de nakende sloop van het gebouw. De muziekclub die zich in de panden tegenover Thurn & Taxis bevond, moest samen met ontmoetingsplek Allee Du Kaai plaats ruimen voor het toekomstige Becopark, een recreatiepark van 2,8 hectare groot dat Sainctelette en het Redersplein met elkaar moet verbinden.