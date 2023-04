StrEat Fest laat je proeven van het beste streetfood van de Filipijnen

Totaalervaring

In het teken van de Filipijnen

Het festival staat voor het eerst sinds het ontstaan in 2022 in teken van een bepaald land, voor deze editie zijn dat de Filipijnen. Chef Glen Ramaekers van Brussels restaurant ’Humphrey’ tracht op die manier «een identiteit naar de keuken te brengen.» «Streetfood gaat over de cultuur en het land waar je van komt. Mijn moeder is afkomstig uit de Filipijnen, als ambassadeur wil ik dan ook zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met de Filipijnen.»