Brussel: Sint en 200 artiesten zetten Gare Maritime op stelten

Sinterklaas, de eeuwenoude held van zowel kinderen als volwassenen, staat symbool voor traditie en gemeenschapszin. Dit jaar zal hij, naast het uitdelen van snoepgoed en cadeautjes, ook verhalen en boodschappen van inclusie, tolerantie en liefde voor onze planeet delen in de wervelende show ‘De Wereld van Sinterklaas’. Een betere ambassadeur voor deze waarden kunnen we ons niet wensen!

Artiesten van over de hele wereld

Voordat Sinterklaas op zijn grote tour vertrekt, zal hij op 26 november een magische wind laten waaien over Gare Maritime van Tour & Taxis. Bereid je voor op een betoverende stoet vol dansers, muzikanten en acteurs van over de hele wereld. Ze komen samen om je te betoveren en te ontroeren met hun spectaculaire optreden.

Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, jong of oud, iedereen is welkom om samen de feestdagen in te luiden met ‘De Wereld van Sinterklaas’