BXL on a budget: in welke Brusselse brasserie eet en drink je voor minder dan 15 euro?

Liefde voor Brussel zit in het DNA van Metro. Daarom trekken we regelmatig naar onze hoofdstad om te genieten van zijn verrassende bars, avontuurlijke activiteiten en bruisende nachtleven. Dat doen we op een budget, want ook wie centjes wil besparen, kan ten volle genieten van de eigenzinnige metropool. Deze week nemen we de Brusselse brasserieën onder de loep: waar eet je stoemp, bouletten en stoofvlees met een frisse pint erbij voor minder dan 15 euro?

Brasserieën in de stad krijgen met een pak meer concurrentie te maken dan die op het platteland. Ook Brussel biedt keukens van over de hele wereld aan, van pokébowl tot Korean bbq, over tapas en pita’s. Toch snakken wij geregeld naar een traditioneel bord stoofvlees, sappige bouletten of een heerlijke stoemp. En het liefst van al doen we dat niet in een hippe, afgemeten keet, maar een charmant bruin café, met volkse prijzen.

La Clef d’Or

Op het bruisende Vossenplein kan je niet alleen vintage meubelstukken scoren, maar ook een spotgoedkope maaltijd in de levendigste brasserie van de Marollen. In de zomer kan je er lunchen op het zonovergoten terras, maar de echte ervaring bevindt zich binnenin. In ‘La Clef d’Or’ lijkt de tijd te hebben stilgestaan, met hun vloer in dambordpatroon en houten tafeltjes, en is het gezellig keuvelen met de lokale marolliens. Claim als je op tijd komt de ‘Filip en Mathilde’-tafel – het koningspaar kwam hier ook al eens stoemp proeven – en bestel een smakelijke Belgische klassieker. Spaghetti, stoemp, bouletten of witloof in hespenrolletjes kosten zo’n 10 à 11 euro, een bijhorend biertje heb je vanaf 2 euro. Een kleine honger? Je kan er ook langskomen voor een kom soep, pistolet of belegde boterham. Let wel op: ‘La Clef d’Or’ is enkel open van de vroege ochtend tot 17 uur ’s middags.

Vossenplein 1 1000 Brussel

Le Waterloo

Le Waterloo heeft niets te maken met de wereldberoemde slag, maar het voelt steeds als een overwinning om een plekje in deze brasserie te bemachtigen. En terecht, al meer dan veertig jaar serveren ze er met veel charme de beste oerbelgische keuken. Hun specialiteiten zijn onder andere hun cordon bleu van aartshertog (11 euro), Luikse gehaktballen in tomatensaus (11 euro) en stoofvlees met frieten (14 euro). Hun bieren halen ze van lokale Brusselse brouwerijen Drinkdrink! en Brasserie de la Senne. Dat Le Waterloo steevast volgeboekt is, heeft niet enkel te maken met hun kwalitatieve gerechten, maar ook met hun uitstekende setting: je hoeft tenslotte geen muziekfanaat te zijn om de muren vol jaren zestig vinyls te appreciëren.

Waterloosesteenweg 217 1060 Sint-Gillis

Le Corbeau

Op een steenworp van de drukke Nieuwstraat bevindt zich Le Corbeau, een brasserie die al sinds 1875 in Brussel huist. Al wil dat niet zeggen dat deze brasserie voorbehouden is voor de anciens van de stad. Integendeel, Le Corbeau trekt vaker dan niet jonger volk aan vanwege hun twee specialiteiten: stoemp en tafeldansen, een combinatie die vreemd genoeg wonderwel werkt. Over de middag en ’s avonds tot 22 uur kan je er genieten van alle Belgische klassiekers, en dan in het bijzonder van hun stoemp met worst of spek (13 euro) of met eieren (12 euro). In de avond wordt de bruine kroeg een danskeet. Opwarmen doe je vaak nog met een folkband, maar na middernacht kruipen de gasten op tafel om mee te dansen op Franse chansons en eightiesklassiekers. Als je wat moed wil indrinken voor dat je de stabiliteit van de tafels test, heb je keuze tussen meer dan 40 biertjes, waarvan 8 steevast vers van ‘t vat.

Sint-Michielsstraat 18 1000 Brussel

Bouillon Bruxelles

Bouillon is een trendy nieuwkomer in het brasserielandschap. Zijn naam verwijst naar de Franse bouillon, een type restaurant dat in de jaren 1850 opkwam in Parijs. Het concept was om snel eten van goede kwaliteit te serveren aan een lage prijs. Toen was dat 2 franken, maar ook anno 2023 kunnen we niet klagen in deze Bouillon Bruxelles. Voor zo’n 12 euro eet je er waterzooi, potjesvlees of gehaktballetjes met frieten. De prachtige artdeco-setting zit in de prijs inbegrepen.

Predikherenstraat 7-9 1000 Brussel