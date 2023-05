‘Cinema op Dreef’ brengt topfilms naar de Dendervallei in openlucht

Cinema op Dreef neemt je van 4 tot 27 augustus mee op een filmische trip doorheen de Dendervallei. Van Geraardsbergen, over Ninove, Roosdaal, Liederkerke, Denderleeuw, Aalst en Lebbeke, helemaal tot in Dendermonde. Cinema op Dreef wil graag een breed publiek op een feeërieke manier in contact brengen met recente cinematografische parels. Daarnaast wil het ook de prachtige Denderregio in de spotlights plaatsen als cultureel waardevol gebied.