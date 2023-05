Deze populaire Brusselse pizzeria opende net zijn vierde restaurant

NONA opende zonet zijn vierde restaurant. Voor wie nog niet bekend is het de pizzeria: de basis van hun filosofie is ‘Good Food’. Dat wil zeggen, authentieke Napoletaanse pizza's, gebakken in een houtoven, met ingrediënten van Belgische bodem. NONA werkt bovendien resoluut met seizoensgebonden groenten en kruiden. Alle grondstoffen die lokaal te verkrijgen zijn, koopt NONA bij Belgische producenten. De aankoop van deze seizoensgebonden producten verloopt rechtstreeks via de boer. Tussenpersonen worden zo veel mogelijk vermeden. Dit principe drukt niet alleen de prijs, het maakt het bovendien mogelijk om controle te houden over de volledige voedselketen, tot aan het gerecht dat op je bord landt.

Duurzaam ontwerp

NONA neemt deze keer hun intrek in de hippe Flageywijk in Elsene. Het interieur is voor de derde keer van de hand van het bekende Londense designbureau Studio Ilse. Dat bureau ontwierp eveneens de eerste Aesop store in Kopenhagen en het geliefde restaurant Cecconi in Londen. Ook deze keer past Ilse Crawford dezelfde denkwijze toe op het interieur als NONA doet op zijn eigen toeleveringsketen. Door te werken met gerecycleerde en upcycled elementen, creëerde Studio Ilse een eigenzinnige look & feel die tot stand kwam in samenwerking met lokale vakmannen en meubelmakers. Zo zijn de zitbanken in de nieuwe vestiging vervaardigd in uiterst kwalitatief, massief hout, wat duurder maar ook veel duurzamer is. De handgemaakte keramiekpotjes voor het bestek werden speciaal voor NONA ontworpen door de Belgische Sabine Deroo.