TIPS & TRENDS. Een verrassing voor Moederdag, gerecycleerde sweatpants en betaalbaar Mexicaans tafelen

Ecologisch verantwoord chillen

Om de afvalberg te verkleinen werkt ARMEDANGELS nauw samen met Valérius 360 in Portugal. Die leverancier gelooft in het circulaire model door stofresten vanuit de mode-industrie te hergebruiken. Gebruikte kleding, restanten en snijafval van samenwerkende modemerken worden gesorteerd op kleur en samenstelling. Het textiel gaat daarna onder het mes en wordt versnipperd tot een zachte, luchtige massa. Wat hierna volgt, maakt dit productieproces uniek. Om een hoge materiaalkwaliteit te bereiken wordt het gerecycleerde materiaal gemengd met een nieuwe vezel. De Capsule Collection gebruikt hiervoor biologisch katoen. Zo bereiken ze de fiftyfifty-mix. De gemengde vezels veranderen na het spinnen tot rollen garen, om uiteindelijk tot nieuw textiel te worden geweven. Hiermee veranderen ze niet alleen de industrie, maar verschuiven ze de hele fashion mindset door kleding te maken die vanaf het begin bewuster is.

De Brand Capsule Collection bestaat uit een T-shirt (MIKAAS), sweatshirt (SASHAA), sweatpants (AAIKE), en een hoodie (MAALI). De prijzen variëren tussen 79,90 en 179,90 euro. De verschillende kledingstukken komen in combinaties van zwart of wit met groen, geel of oatmeal (beige).

Donki 2.0

De Mexicaanse burritobar ken je vast wel, maar wist je dat DONKI in Gent een heus restaurant uit de grond heeft gestampt? In La Cantina del DONKI kan je terecht voor Mexicaans geïnspireerde gerechten. In tegenstelling tot DONKI, dat bekend staat voor de snelle hap of take-away, ligt in dit kleurrijke restaurant de focus op sfeer en gezelligheid. Start met een Mexican Mule begeleid met chili nacho’s, schakel over naar enchiladas en eindig met tres leches, een Mexicaanse botercake. En dat zonder financiële kater, want de prijzen zijn heel toegankelijk.