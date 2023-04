GETEST. Beleef Mario Kart in real life

Fans van Mario Kart: opgelet! Heb je het racespelletje altijd al eens in het echt willen spelen? Trek dan in hogere versnelling naar Flanders Expo want daar bevindt zich ‘Supercube’, dat van karting een interactieve game-ervaring heeft gemaakt. Ik mocht het samen met mijn Metro-frolleagues gaan uittesten en ik kan je nu al zeggen: plezier is 100% verzekerd. Let’s-a go!

Met Supercube zijn de regels van het karten helemaal herschreven. Hier gaat het niet enkel om snelheid, maar ook om dikke pret. Supercube is namelijk een unieke Artificial Intelligence-gestuurde kartingervaring waarbij deelnemers tegen elkaar racen op verschillende parcours. Dankzij geavanceerde technologie en realistische graphics biedt Supercube een meeslepende en onvergetelijke ervaring die je echt het gevoel geeft dat je deel uitmaakt van de game.

Volgens organisator Arnaud Darimont heeft Supercube een revolutie teweeggebracht: «We creëerden een levensechte videogame op ware grootte, waarin we elektrische karts introduceerden om ongeëvenaarde sensaties/thrills, echte superkrachten en een gevoel van vrijheid te brengen dat niets anders kan brengen.»

Hoe zit dat dan concreet? Wanneer je binnenkomt in de Supercube zie je helemaal geen parcours, enkel een loods. Waar zal er hier geracet worden? Maar van zodra je plaatsneemt in je elektrische kart, verandert de setting helemaal, want uit het niets verschijnt er plots een parcours, digitaal, op de vloer. Voor de race van start gaat, zet je eerst nog een hoofdtelefoon op. Hiermee kan je tijdens de race communiceren met je tegenstanders. En dan is het van belang dat je een goede startpositie verovert, zodat jij als eerste kan wegscheuren wanneer het startsein gegeven wordt.

Bommen en granaten

En ik zei het al, het lijkt wel alsof je Mario Kart in het écht aan het spelen bent. Op het parcours verschijnen kubusjes, waarin wapens zitten, zoals een bom en een geweer, maar ook een schild en een versnelling. Met de wapens kan je het je tegenstanders moeilijk maken: met één druk op de knop en wat richtingsgevoel kan je een tegenstander vertragen, want de kart valt letterlijk enkele seconden stil. Het is een ongelooflijk gevoel wanneer je raak schiet en iemand kan inhalen, vooral als die iemand je baas is.

Het verloop van de game is als volgt: je racet drie rondes, neemt een kwartiertje pauze en racet dan nog eens drie rondes. Per ronde staat er een nieuw parcours klaar. Na elke drie rondes wordt er een winnaar uitgeroepen. Ondanks dat ondergetekende zichzelf de nickname Super Mario had gegeven, ging frolleague Ingmar de Viking telkens met de eer lopen.

Supercube is ideaal voor mensen die op zoek zijn naar een plek die ervoor zorgt dat ze een prachtig moment beleven met hun vrienden, collega's of familie; een moment dat blijft nazinderen.

Een sessie boeken kan nog tot en met 21 mei. Tickets zijn te koop via www.supercube.com