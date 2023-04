Gluur in vijf van de meest magnifieke boekenwinkels ter wereld

Ook in een digitale wereld zijn er slechts weinig plekken gezelliger, mooier en rustiger dan de onafhankelijke boekenwinkel. Vaak zijn het unieke ontmoetingsplekken, neergeplant in historische gebouwen of architecturale meesterwerken. Expert Elizabeth Stamp verzamelde de allermooiste boekenwinkels van over de hele wereld in een naslagwerk: ‘150 Bookstores You Need to Visit before You Die’. Dit zijn er alvast vijf, om de smaak te pakken te krijgen.

1. YanjiYou Capsule Bookstore

Diep in het bos van Tonglu is een boekenwinkel verholen die de liefde voor natuur, architectuur en literatuur verenigt in één magnifiek gebouw. De Yanjiyou Capsule Bookstore, in de zuid-oostelijk provincie Zhejiang, is ontworpen door het architectenbureau Atelier tao+c. Zij verbouwden een oude houten en lemen woning tot een capsulehotel met 20 slaapplaatsen, een boekwinkel en een bibliotheek. Bezoekers kunnen genieten van een boek in de verzonken leeszaal of de zithoek naast het torenhoge venster. Een nadeel: het omringende landschap is zo betoverend dat focussen op je roman geen sinecure zal zijn.

Liuyun Xiangshu Hotel, Tonglu, provincie Zhejiang, China

2. Libreria Palazzo Roberti

Op vlak van locatie, is de Libreria Palazzo Roberti maar moeilijk te overtreffen. De boekenwinkel bevindt zich in een 17de-eeuws paleis in Noord-Italië en is in het bezit van de familie Manfrotto. Zij restaureerden het palazzo en toverden de villa om tot een onafhankelijke boekenwinkel, bestaande uit drie verdiepingen. De drie zussen Lavinia, Lorenza en Veronica ontvangen bezoekers met open armen. Alleen al de fresco's in de grote hal maken een bezoek de moeite waard. Maar boekenliefhebbers kunnen ook blijven plakken voor hun onberispelijke collectie of een van de vele evenementen van het paleis, zoals foto-expo's en klassieke concerten.

Via Jacopo Da Ponte, 34 36061 Bassano del Grappa, Italië

3.Van der Velde in de Broeren

De Broerenkerk in Zwolle werd gebouwd in de 15de eeuw, maar ging daarna van de ene eigenaar naar de andere. Net toen het gebouw helemaal dreigde te vervallen, werd het een magistrale boekenwinkel. Vanop de bovenste verdieping zie je naast een hoop boeken ook de 16de-eeuwse gewelven. Ook het 19de-eeuwse orgel, dat geregeld bespeeld wordt, werd goed bewaard. True crime-fans komen hier trouwens extra aan hun trekken: in de crypten van Van der Velde In de Broeren ligt een skelet genaamd Herman - of toch een replica ervan. In 2010 vonden archeologen daar zijn lichaam. Hoe hij daar kwam is tot vandaag onduidelijk...

Achter de Broeren 1-3, 8011 VA Zwolle, Nederland

4. The Center for Fiction Bookstore

200 jaar geleden bestond The Center for Fiction al onder de naam van Mercantile Library of New York. Vandaag is het een levendig, non-profit literair centrum, bestaande uit een onafhankelijke boekenwinkel, een café en een exclusieve bibliotheek voor leden. Dit centrum is er echt eentje voor boekenwurmen: in de metershoge boekenkasten en nissen vind je alles van bestsellers tot verborgen en vergeten werken. Ook de moeite: The Center houdt geregeld literaire evenementen met wereldberoemde auteurs.

15 Lafayette Avenue, Brooklyn, NY 11217, USA

5. El Ateneo Grand Splendid

Deze boekenwinkel in de Recoleta-buurt van Buenos Aires komt wel vaker voor in lijstjes van ‘mooiste boekenwinkels ter wereld’. En terecht. De shop bevindt zich in het oude theatergebouw ‘Grand Splendid’, dat gebouwd werd in 1919 door architecten Peró en Torres Armengol. Waan je in een epische opera en blader doorheen alle boeken. Is er een superster aan jou verloren gegaan? Dan kan je de planken van het podium nog steeds beklimmen. Daar bevindt zich vandaag een gezellige koffiebar.

Avenue Santa Fe 1860, C1123 CABA, Argentinië

‘150 Bookstores You Need to Visit Before You Die’, Elizabeth Stamp, Uitgeverij Lannoo, 256 p., 29,99 euro.