Molenbeek stelt zich kandidaat als Culturele Hoofdstad van Europa 2030

Goossens en Zibouh werden eerder door de Brusselse regering aangeduid om Brussels 2030 -de Brusselse kandidatuur voor Europese culturele hoofdstad- voor te bereiden. Ze willen Molenbeek voordragen. «Het Brussels gewest mag formeel niet zelf kandideren, een gemeente moet het dossier indienen», zegt Goossens aan Knack. «Maar Brussel-stad was in 2000 al eens culturele hoofdstad. Er is ook een tendens om geen hoofdsteden meer te kiezen. Wij geloven dat er heel goede positieve redenen zijn om voor Molenbeek te kiezen, in samenwerking natuurlijk met heel het Brussels Gewest.»

Bruisend cultureel leven

Ze verwijzen naar de sociale mobiliteit en het bruisend cultureel leven in Molenbeek. «Je kunt het beschouwen als een stedelijk laboratorium voor heel Europa, centraal gelegen, in het midden van Brussel, maar wel aan de overkant van het kanaal. Vanuit Molenbeek willen we samenwerken met de andere Brusselse gemeenten en bruggen bouwen over het kanaal heen - voor veel Brusselaars is dat niet alleen een fysieke maar ook een mentale grens in de stad.»

Zibouh wijst erop dat toen in 1985 het concept van culturele hoofdsteden werd gecreëerd, het uitdrukkelijk de bedoeling was om diversiteit en stedelijke transformatieprocessen in de verf te zetten. «In die zin is Molenbeek een logische en gedroomde kandidaat».