CORE Festival niet meer in Brussel: «Focus ligt op het buitenland»

CORE Festival zal in 2024 niet opnieuw neerstrijken in het Ossegempark in Brussel. Het festival last een Brusselse en Belgische pauze in. De focus verschuift naar het buitenland.

«We drukken even de pauzeknop in», zegt de organisatie van CORE Festival. «In 2023 kende CORE een eerste buitenlandse editie in Tulum in Mexico. Begin 2024 strijkt het festival opnieuw neer in Mexico. En dat niet voor één, maar twee weekends op rij.»

Hoge ambities

Volgens de organisatie geniet CORE veel buitenlandse belangstelling. «Ook andere internationale events worden momenteel op haalbaarheid getoetst. De ambities van het CORE-team zijn hoog. En daarom worden er prioriteiten gesteld. De focus wordt in 2024 even verlegd, van Brussel naar de rest van wereld», duidt de organisatie van CORE Festival, het geesteskind van de samenwerking tussen Rock Werchter en Tommorrowland.

Of CORE Festival in de toekomst zal terugkomen naar de bakermat valt nog af te wachten. «De samenwerking met de stad Brussel was altijd zeer constructief», zegt CORE Festival. Volgens de festivalorganisatie houden beide partijen de deur open om in de nabije toekomst de Brusselse draad weer op te pikken en terug te keren naar het Ossegempark in Laken.

De organisatie wijst erop dat CORE Festival een succesvolle opstart in Brussel kende. «CORE Festival zette zich neer als een verrassende nieuwkomer in het ruime festivalaanbod. Ook de tweede editie afgelopen lente was er eentje waar met trots op teruggeblikt kan worden», zegt de organisatie.

Kritisch

Toch moet ook een kritische kanttekening gemaakt worden bij het indrukken van de pauzeknop. Het leek wel alsof elke CORE-bezoeker bij editie 2023 gratis tickets had gekregen, wat doet vrezen dat het festival in Brussel toch niet meteen voet aan vaste grond kreeg. Ook dat kan een reden zijn dat de festivalorganisatie tijdelijk nieuwe horizonten in het buitenland opzoekt.