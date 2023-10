De beste bars ter wereld van 2023: De ultieme top 20

De beste bar ter wereld bevindt zich niet in New York, Singapore of Londen, maar in Barcelona. Voor het tweede jaar op rij mag de Spaanse stad zich de beste bar ter wereld toeëignenen. Vorig jaar was het nog de bar ‘Paradiso’ die met die titel kon gaan lopen. Deze keer is het ‘Sips’, een bar die het levenslicht zag tijdens de coronacrisis. Deze hoofdprijs noemen de eigenaars, Simone Caporale en Marc Álvarez, «een droom». De bar telt slechts 33 zitplaatsen en serveert wat Álvarez «high couture cocktails» noemt. De mixoloog maakt de drankjes met lokale ingrediënten.

De tweede plek is voor ‘Double Chicken Please’ in New York, gevolgd door ‘Handshake Speakeasy’ in Mexico City. Dit jaar telt de top 50 slechts drie bars in New York, mede omdat de lijst steeds meer diverser wordt. Ook Londen heeft voor het eerst geen enkele bar in de top drie staan, maar is wel nog altijd de hoofdstad die de meeste cafés in de lijst telt.