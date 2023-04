De preppy haarband is terug

Hoofdband, strikken, barrettes, speldjes, noem maar op: accessoires en versieringen voor het haar zijn de voorbije maanden weer helemaal in de mode. Als er echter één element is dat je deze lente zeker in je collectie moet hebben, dan is het de haarband. Daarmee is de preppy-stijl die Blair Wardorf uit ‘Gossip Girl’ zo nauw aan het hart lag, meteen weer helemaal in. Effen of bedrukt, breed of dun, met of zonder bijkomende accessoires, de haarband is nu al de ster van het seizoen.

Waar is de losse en ongedwongen stijl gebleven die de toon zou zetten in onze duurzame nieuwe wereld? Het heeft niet lang geduurd voordat naturel — en het ultieme chic — in volle galop zijn comeback maakte, van de catwalk tot de straat. Het is zelfs zover gekomen dat de ‘preppy chic’-stijl waarmee Blair Wardorf, het populaire fictieve personage uit de serie ‘Gossip Girl’, naam maakte opnieuw in de smaak valt. Blair staat bekend om haar enorme voorliefde voor hoofdbanden, waarvan ze er tientallen heeft. Ze is echter al even fervent fan van haarbanden om haar meest chique en verfijnde outfits een extra toets te geven. Het mag duidelijk zijn: preppy is back, en dus ook de iconische haarbanden. Laat je deze lente dus maar helemaal gaan!

800 miljoen views

Eind vorig jaar, nog maar enkele maanden geleden, haalde de ‘Plazacore’-trend de preppy chic weer naar het voorplan, met een focus op jabot shirts, babydoll jurken, plooirokjes, hoge kousen, parelsnoeren, linten en hoofdbanden. Haarbanden waren even uit het straatbeeld verdwenen, maar nu zijn ze weer helemaal van de partij. Nu het mooie weer in aantocht is, maken liefhebbers van de preppy-stijl een plekje vrij in hun garderobe. Op TikTok is het accessoire intussen zo’n fenomeen dat de hashtags met de term ‘headband’ al meer dan 800 miljoen views hebben gegenereerd, met honderden tutorials over de verschillende manieren waarop je het accessoire kunt dragen.

De wereldwijde modezoekmachine Stylight, die jaarlijks 120 miljoen shoppers bedient, bevestigt de trend en zegt dat ze het verkeer voor de categorie hoofdbanden de laatste tijd enorm zien toenemen. In concrete cijfers werd de zoekterm ‘headband’ tijdens maart 2023 al 114% vaker ingevoerd dan tijdens dezelfde periode een jaar geleden. Een beter bewijs voor de groeiende interesse in dat haaraccessoire kunnen wij niet bedenken. Tegelijk haalde de hashtag #preppy bijna 22 miljard views op TikTok, waarmee die stijl zich profileert als één van de populairste van 2023.

Getest en goedgekeurd door Bella Hadid

Naar goeie gewoonte hebben de celebrities niet gewacht tot de trend helemaal opbloeit om hem te omarmen — integendeel. Sinds begin dit jaar verschijnt het immens populaire fotomodel Bella Hadid geregeld in het openbaar met het trendy accessoire in het haar. Ook Nicola Peltz Beckham lijkt niet zonder te kunnen, net als Kendall Jenner. Maar pas op, het is niet de bedoeling dat je de hoofdband draagt zoals een zondagssporter, en ook niet alsof je een schoonheidsbehandeling krijgt. Het accessoire dient echt om de preppy stijl te accentueren.

Je hebt het al begrepen, een haarband combineren met opgestoken haar is not done. De beste manier, of in elk geval de meest chique manier, is om hem te dragen met los haar, en het maakt niet uit of het steil, golvend of krullend is. Je hebt twee mogelijkheden: ofwel laat je enkele lokken uit de hoofdband komen, ofwel trek je al je haar naar achter. Als je echt lef hebt, kun je een hoofdband dragen op een kapsel met veel volume, in de trant van Brigitte Bardot. Zo krijg je een look die een bepaalde nostalgie uitstraalt.