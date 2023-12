Deliveroo top 100: deze gerechten worden wereldwijd het vaakst besteld

Het jaar zit er bijna op en dus is het weer tijd voor de befaamde jaaroverzichten. Ook Deliveroo springt mee op de kar en presenteert het 'Deliveroo 100 Rapport', met devaakst bestelde gerechten van over de hele wereld in 2023. Een noedelsoep met buikspek uit Hong Kong staat wereldwijd op nummer één.Binnen België gaat de pokébowl met de eer lopen.

De lijst van dit jaar kenmerkt zich door een eclectische mix van gerechten , waarbij klanten afwijken van hun reguliere eetgewoonten en de overvloed aan verschillende gerechten in hun directe omgeving verkennen. Van burrito's tot zelf samengestelde salade bowls tot zelfs bananen; de top 100 van dit jaar omvat enkele bekende favorieten van voorgaande jaren én nieuwe toevoegingen voor 2023.

Hier is alvast een voorproefje van de lijst met de top tien meest populaire gerechten op Deliveroo over de hele wereld . Eén Belgisch gerecht, deZalm Style Poké Bowl van Hawaiian Poké Bowl in Antwerpen, haaltde top tien:

1. 腩肉墨丸米線 (Mixian (noedelsoep) met buikspek en inktvisbal) van TamJai Yunnan Mixian , Hong Kong

2. Linguine Carbonara à la Parisienne (Linguine Carbonara, Parijse stijl) van Livio Più , Parijs, Frankrijk

3. Stel je eigen Poké Bowl samen van Poké Shack , Londen, VK

4. Gran Crispy McBacon® van McDonald's , Milaan, Italië

5. Original (Burger), van SALT , Dubai, VAE

6. Burrito Bowl van Boojum , Dublin, Ierland

7. Zalm Style Poké Bowl van Hawaiian Poké Bowl, Antwerpen, België

8. Stelje eigen saladekom samen van atis, Londen, VK

9. Sausage McMuffin® with Egg Combo for 1, van McDonald's , Hong Kong

10. Burrito van Fresh Mex , Aberdeen, VK

Voor het eerst in de geschiedenis van de Deliveroo 100 neemt Hong Kong de eerste plaats in voor het meest trendy gerecht wereldwijd van TamJai Yunnan Mixian met een verwarmende, traditionele noedelsoep gemaakt met buikspek en inktvis. Frankrijk behaalt de tweede plaats met een Linguine Carbonara à la Parisienne, van Livio Più, gevolgd door een zelf samengestelde Poké bowl van Poké Shack in Londen. Op de vierde plaats vinden we Italië, met de Crispy McBacon® burger van McDonald's die verrassend genoeg alle geliefde pasta- en pizzagerechten overtreft.

Gezond en persoonlijk

De top 100 lijst van Deliveroo vertelt veel over de laatste foodtrends: pokébowls en slaatjes die je zelf kan samenstellen zijn enorm populair geworden. De grootste consumenten van dergelijke bowls bevinden zich verrassend genoeg in Italië.

De eeuwige favorieten, pizza en burgers, blijven heersen in de wereldwijde top 100 trending lijst. Toch is de populariteit van Mexicaanse burrito wraps en bowls bijna verdubbeld sinds vorig jaar.

Top 10 in België

Ook in België heeft Deliveroo een top 10 opgesteld:

1. Zalm Style Poké Bowl - - Antwerpen

2. Giant Menu (burger) - Quick - Brussel

3. Chicken McNuggets© - McDonald’s - Brussel

4. Stel je eigen kom samen! - Moana Pokébowls - Brugge

5. Penne Pasta met pikante tomatensaus met of zonder spek - Bocca - Gent

6. Otacos size M - O’Tacos - Brussel

7. Giant Menu (burger) - Quick - Luik

8. Big Mac® (burger) - McDonald’s - Brussel

9. O'tacos size L - O’Tacos - Brussel

10. Medium Spaghetti Kastart - De Kastart - Gent

Aan de hand van deze lijst blijkt dat de foodtrends in België niet zoveel verschillen van de populairste gerechten wereldwijd.

Poké Bowls blijven populair

In 2021 prijkte de poké bowl bovenaan de wereldwijde top 100 en Belgische top 10, en ook vandaag blijft de poké populair. De aanwezigheid van twee Poké Bowls (Zalm Style Poké Bowl - Hawaiian Poké Bowl, en Build Your Own Poké! - Moana Pokébowls) in de Belgische top 10 duidt op de voortdurende populariteit van deze gezonde en aanpasbare gerechten, waarbij klanten hun eigen combinaties kunnen samenstellen.

Diversiteit in de keuken

De Mexicaanse taco’s en pokébowls uit Hawaïwijzen op de populariteit van diverse keukens en gerechten met een internationaal tintje.

Comfort food

Van fastfoodfavorieten zoals burgers van Quick en McDonald’s tot lokale gerechten zoals een Spaghetti Kastart van De Kastart, de trend van comfort food richt zich op gemak, bekende smaken en lekkere maaltijden.

Heb jij net zoals ons honger gekregen?

