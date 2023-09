Dit is de populairste richting aan de UGent

Aan de UGent is het aantal inschrijvingen voor de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen met bijna 10 procent gedaald. Maar psychologie blijft met 682 studenten wel de grootste opleiding van de Gentse universiteit. Bij de opleiding Oost-Europese talen en culturen is de daling veel forser: 67 procent. «Dat heeft mogelijk te maken met de oorlog in Oekraïne», klinkt het.