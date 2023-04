Dit zijn de plannen voor het iconische Hotel Continental in Brussel

Brussel-Stad zocht maar vond geen privé-investeerder voor het iconische hotel uit 1974. De stad is op zoek naar een nieuwe commerciële bewoner voor het gebouw, die erfpacht zou krijgen voor de komende 50 tot 99 jaar. Tot voor kort zaten daar nog de stadsdiensten van de Grondregie, die eerder dit jaar naar het Brucity-gebouw verhuisden, het administratieve centrum in de Hallenstraat waar ooit nog Parking 58 stond.

Eerder lieten schepen van Huisvesting en Openbaar Patrimonium Lydia Mutyebele Ngoi (PS) en schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (Défi) reeds verstaan dat er een project geselecteerd was om tijdelijk, voor een periode van 18 maanden, zijn intrek te nemen in het iconische Brusselse gebouw. Dat blijkt vzw Bruxselair te zijn, die de komende maanden verschillende commerciële activiteiten zal aanbieden in het hotel.