Dit zijn de vijf beste frituren van België

Frit Flagey – Brussel

Deze bekende frietbarak in de hoofdstad ligt aan het Flageyplein en biedt onvergetelijke frieten aan. Het extraatje? De erg zachte prijzen, die ons (nog meer) verleiden om erheen te gaan als we rammelen van de honger.

Chez Glouton - Luik

Deze heerlijke keet in Luik kun je niet overslaan! Als je van knapperige frieten houdt, is dit de plek voor jou. Aarzel niet om hun huisgemaakte sauzen te proberen – je zult er niet over kunnen ophouden.

La baraque à Frites - Jambes

Frituur Tabora – Brussel

In het centrum en zin in frieten? Dan is Frituur Tabora, vlak naast de Beurs van Brussel, de place to be. Zorg er wel voor dat je op tijd bent om de drukte te vermijden.