Drie drankjes die perfect zijn voor een picknick

Beeld je in: de zon, een aangenaam briesje, een grasvlakte en een vriendengroep. Nog een picknickdeken met hapjes en drankjes en het plaatje is compleet. Maar welk drankje neem je nu het best mee op een picknick? Of je nu kiest voor een fruitige alcoholvrije cider of een klassieke cocktail, het belangrijkste is dat je goed voorbereid bent.

Je kan natuurlijk een simpele fles wijn of frisdrank meenemen uit de winkel, maar het is toch leuker om verrassend uit de hoek te komen bij je vrienden. Toch is het niet altijd vanzelfsprekend om het perfecte drankje uit te kiezen voor een picknick. Je moet rekening houden met het transport (Hoe krijg ik alles mee?), de gasten (Wat vinden zij lekker?) en het eten (Past mijn drankje hierbij?).

Ook met mengen vooraf moet je oppassen. «Meng je iets bruisends met iets scherps (zoals limoen- of citroensap), dan verliest het drankje na verloop van tijd zijn scherpte», waarschuwt culinair auteur Marc Diacono. En te sterk wil je natuurlijk ook niet, want «overdag alcohol drinken eist soms zijn tol». Wat kies je dan wel als fancy outside drink? Metro geeft je enkele ideetjes.

1. Een zomerse shrub

Een shrub is het perfecte drankje voor de zomer met al zijn fruitsoorten. Dat is een geconcentreerde siroop op basis van suiker, azijn en fruit, gemixt met (bruis)water. Je kiest welke fruitsmaak je wil en mengt het met suiker(siroop) en verjus, een azijn met een veel zachtere zuurtegraad dan pakweg witte-wijnazijn. Het mengsel bewaar je enkele nachten in de koelkast en vul je tijdens de picknick aan met spuitwater en verse citroen- of limoensap. Maak je ze liever alcoholisch? Shrubs passen ook goed met wodka of gin.

2. Een klassieke mojito

Een klassieker uiteraard, die bestaat uit witte rum, spuitwater, suiker, limoensap en munt. Maar culinair auteur Diacono zou de suiker vervangen door muntsiroop. «Je maakt het jezelf zoveel gemakkelijker.» Dat doe je zo: «Neem evenveel suiker als kokend water. Roer als een gek tot de suiker is opgelost. Meng er een handvol muntblaadjes door en laat intrekken tot de mix helemaal muntachtig is.» Zo kan je alles op voorhand klaarmaken en hoef je enkel nog muntblaadjes (en eventueel ijsblokken) toe te voegen. «Het is lekker, iedereen is blij en je hoeft niet te sukkelen.»

3. Een feestelijke punch

Een punch bestaat uit vruchtensap, frisdrank en eventueel alcohol. Je kan het alweer op voorhand mengen en je kan verschillende smaken combineren. Proef eens ananas met gember of lavendel met kokoswater. Mix het met een tonic van vlierbloesem voor een frisse mocktail of met een gin of wodka voor een pittigere punch.

Cheers!