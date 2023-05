Op date met jezelf: daarom moet je NU alleen op restaurant gaan

Een etentje met vrienden, familie of je partner klinkt als muziek in de oren, maar ben je ooit alleen uit eten gegaan? Hoewel je het misschien niet direct gelooft, is solo dining een beleving die de moeite waard is om uit te proberen.

Sinds het coronatijdperk zijn we ons bewuster geworden dat tijd voor onszelf nemen belangrijk is. Mensen maken geregeld alleen een wandeling, een uitstapje of nu ook een afspraak op restaurant met zichzelf. Als je erover nadenkt, is dat idee niet zo gek: mensen genieten sowieso van eten en bovendien kan je er even tot rust komen. De hashtag # solodining werd op TikTok al 6,2 miljoen keer bekeken. Solo diners delen ervaringen en tips om je niet te schamen wanneer je alleen uit eten gaat. Twijfel je nog om het uit te testen? Laat je overtuigen door onze voordelen en tips.

Dit zijn de voordelen

1. Je geniet van de omgeving

Als je alleen bent, kijk je ongetwijfeld meer rond. Je scant de omgeving en kan alles tot in detail opnemen: de tafelschikking, de sfeer, het interieur... In gezelschap let je daar een pak minder op.

Terwijl je ogen ronddolen, zal je ook heel wat mensen zien. Begluren moet je uiteraard niet doen, fantaseren over hun leven mag dan weer wel. Heeft dat koppel iets te vieren? Wat is die zakenman aan het bespreken? In je hoofd kan je hele verhalen verzinnen.

2. Geen gedoe met tafelgenoten

Met iemand aan tafel zitten tegen wie je niets te zeggen hebt en dan maar verveeld voor je uit staren: awkward . Daarover hoef je je alleszins geen zorgen te maken. Op je eentje kan je genieten van je bestelling, zonder ongemakkelijke stiltes.

En dan nog alle beslissingen aan tafel: wat willen we bestellen? Nog zin in een dessert? Wie betaalt wat? Het kan soms zo’n gedoe zijn, maar nu heb je alles zelf in de hand. Wil je een voorgerecht, dan bestel je gewoon een voorgerecht. Blijf je graag wat langer zitten met een drankje, dan hoef je met niemand rekening te houden. Heerlijk, toch?

3. De bediening is vriendelijk

Denk niet dat obers vriendelijker zijn omdat je ‘zielig in je eentje’ zit te eten, maar alleen ben je net makkelijker aanspreekbaar. Het personeel vindt het ook fijn om wat interactie te hebben met hun klanten. Vaak zitten restaurantgangers erg op zichzelf en zien zij de bediening eerder als storend.

Tips voor een leuk uitje met jezelf

Ben je overtuigd om alleen uit eten te gaan? Combineer dan zeker onze tips met die van TikTokster en solo diner @andreagoesplaces voor een tof eerste uitje met jezelf.

1. Neem iets mee om te doen

Na een tijdje ben je wel uitgekeken op het interieur van de zaak en kan het dus handig zijn om je ogen op iets anders te richten (naast het eten natuurlijk). Blader door je favoriete magazine of neem dat ene boek mee dat stof begint te vergaren op de plank.

2. Neem plaats aan het raam

Daar heb je genoeg licht, kan je naar mensen kijken op straat en zit je niet midden in het geroezemoes.

3. Schaam je niet

Als jij iemand alleen ziet eten, vind je dat dan spontaan vreemd? Als jouw antwoord op die vraag «nee» is, denken veel mensen waarschijnlijk hetzelfde. Over het algemeen zijn mensen toch meer bezig met wat op hun eigen bord ligt.