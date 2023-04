TIPS & TRENDS. Een waterproof TikTok-hype, en 2x feestelijk dineren

Dineren in feestbubbels

Hémisphère is alweer aan zijn vierde editie toe. En dat viert het culinaire concept met veel toeters en bellen, maar ook lasers en beats. Deze keer strijkt het concept neer in het magische kasteel van Huldenberg. Daar installeerden ze naar goede gewoonte hun culinaire bubbels, waarin je gezellig in de open natuur kan dineren onder de sterrenhemel. Hémisphère is evenwel zo’n concept dat de drang voelt om te blijven vernieuwen. Zo brengen ze je dit jaar nog dieper de natuur in. Voor hun thema ‘bohemian chic’ decoreerden ze de bubbels met (valse) bloemen, en de maaltijden metde eetbare variant. Al hadden ze net zo goed voor het thema ‘bohemian party’ kunnen gaan. Topchefs David Selen (L’improviste) en Loïc Dufour (Le Grill Dufour) serveren hun maaltijden tenslotte terwijl dansers met lightsabers zwieren op vette Tomorrowlandbeats. En je stukje eend met geglaceerde aubergine? Dat smaakt des te sappiger met zicht op een uitbundige lichtshow. Hemisphère is er dit jaar meer dan ooit voor wie van hun diner een echte ervaring wil maken en het liefst van al hun zes zintuigen tegelijk laat prikkelen.

Goed nieuws voor wie houdt van feesten en eten! Miki, het restaurant gelegen op een boogscheut van de Brusselse Zavel, vult al enkele maanden hongerige magen, maar houdt nu ook je dansbenen tevreden! Het restaurant heeft immers een dansruimte geopend, waar je je tot in de vroege uurtjes kan uitleven. En dat in een bijzonder kader, want Miki valt in geen enkel vakje te plaatsen. De keuken is op en top fusion en mixt stijlen die je nooit voor mogelijk hebt gehouden. Of heb je al geproefd van sint-jakobsnoten geflambeerd met sake, butternutcrème met vanille en wagyu met chimichurrisaus en gebakken shimeji? Het decor is minstens even bijzonder. De mysterieuze donkere ruimte dankt haar sfeer aan de nachtblauwe accenten en gouden boom. Wat voor de ene kitsch is, is voor de andere pure klasse... Je zal het zelf moeten ontdekken.