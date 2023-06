Eindelijk: Hasbro brengt Furby terug en steekt de fluffy Y2K-robot in nieuw jasje (foto)

Op- en neergang van Furby

«De afgelopen jaren hebben we veel onderzoek gedaan om te begrijpen wat kinderen zouden willen zien in de nieuwe Furby», zegt Kristin McKay, algemeen directeur bij Hasbro in een persbericht. De Furby kwam voor het eerst op de markt in 1998 en verkocht op drie jaar tijd meer dan 40 miljoen exemplaren. De jaren nadien ging de verkoop er stilletjes aan op achteruit. Hasbro probeerde het wezen nog nieuw leven in te blazen door infrarood-ogen eraan toe te voegen, of apps eraan te verbinden, maar moest noodgedwongen in 2016 de stekker uit de Furby trekken.