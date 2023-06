Filmpje kijken vanuit de jacuzzi? In Brussel kan het

Met de hitte van de afgelopen dagen in het achterhoofd beginnen we nu al na te denken over manieren waarop we de komende weken en maanden verkoeling kunnen zoeken. Je kan nu eenmaal niet de hele dag met je achterwerk in de diepvriezer gaan zitten - erg duurzaam is dat niet en sociaal nog minder. En toevallig, of niet, hebben we nu een activiteit gevonden die verkoeling, socialiseren en cultuur combineert.