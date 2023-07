«Hier kwam ik uit de kast»: Queering the map pint jouw queer ervaringen vast op een kaart

Een online platform verzamelt verhalen van LGBTQIA+-personen van over de hele wereld op een interactieve kaart. Iedereen die een ‘queer ervaring’ – of het nu een coming out is of hun eerste kus – had, kan de exacte locatie ervan vastpinnen. Het resultaat is grappig, ontroerend, maar ook bij momenten erg hard.

‘Queering the map’ bestaat al sinds 2017, maar is de laatste tijd aan het boomen. De initiatiefnemers willen volgens hun website via de kaarten de «geschiedenis en huidige realiteiten bewaren» van LGBTQIA+-personen. Dat doen ze omdat hun verhalen vandaag nog te vaak «ontkracht, betwist en uitgewist» worden. Ze zoeken alle verhalen: van coming outs, tot geweld, tot momenten van liefde. Het doel? Een levend archief van queer levens.

Eerste kus en lesbische vrouwen in de Westhoek

Op de kaart van België zijn pins te vinden van een trans vrouw die de plek vastpinde waar ze haar eerste meisjeskleren kocht, van iemand die voor het eerst een date had met een meisje in het park ( «het was er zo stil en zonnig, het voelde alsof de wereld ons ook liefhad»), de plek waar «twee jonge mannen erg passioneel kusten», en een oproep aan «lesbische vrouwen van de Westhoek» om zich te melden. Het kan ook pikanter: iemand pinde het Europese Parlement: «Tijdens een saaie zomer (iedereen was met vakantie), had ik seks met een sexy collega. We hadden seks op de sofa van mijn baas.»

Geweld

De meeste getuigenissen lezen met andere woorden als korte, grappige «slices of life». De realiteit van queer mensen is evenwel niet altijd zo zonnig. Op de kaart worden ook plekken aangeduid waar mensen transfobe of homofobe opmerkingen kregen of waar ze het slachtoffer werden van geweld. Zo kunnen queer mensen de plekken van een stad of streek aanduiden waar het mogelijk onveiliger is dan elders. Maar tegelijk toont het aan hoe ook deze vormen van geweld voor veel LGBTQIA+-personen deel uitmaken van hun dagelijkse leven.

Eerder dit jaar meldde gelijkekansencentrum Unia nog dat het aantal dossiers over fysiek geweld tegenlgbtqia+-personen toenam in 2022.

Lees ook Unia ziet dossiers over fysiek geweld tegen lgbtq+-personen toenemen