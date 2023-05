Hoe ga je in je blootje op reis? 5 tips voor naturisten

Vlaanderent telt naar schatting zo’n 500.000 naturisten. Zij houden ervan om naakt te zijn in de natuur. Daarbovenop zijn er nog een heleboel nudisten, die naakt zijn om een vrij gevoel te kunnen beleven of om geen gedoe te hebben met kleding en lekker streeploos te bruinen. Zelf al eens naakt willen chillen, maar weet je niet waar te beginnen? France4Naturisme deelt zijn tips voor een eerste vakantie in je blootje.

TIP 1: Kijk, maar staar niet

Daar sta je dan midden in een groep met naakte vreemden. Wat doe je dan met je ogen? Het is niet gek om eens goed rond te kijken. Vermijd staren, dan voelen mensen zich ongemakkelijk. Verwacht ook niet dat anderen naar jou kijken. Naturisten zijn gewend om naakte mensen te zien. Het is niet zo dat ze je niet mooi of aantrekkelijk vinden. Het maakt ze gewoon niet uit of je naakt of gekleed bent.

TIP 2: Smeer je goed in

Ondanks dat je al een mooi goudbruin kleurtje hebt is zonnebescherming van harte aan te raden. Vergeet niet dat je nu een «nudie» bent en er delen van je lichaam zijn die nog nooit eerder zonlicht hebben gezien. Eerlijk is eerlijk: die edele delen laat je liever niet verbranden!

TIP 3: Neem handdoek mee

Naturisten hebben hygiëne extra hoog in het vaandel staan. Regel is dan ook dat men altijd een handdoekje neerlegt op een (lig)stoel alvorens er op te gaan zitten of liggen. Hoe onsmakelijk zou het zijn als iedereen met z’n bezwete billen overal op zou gaan zitten.

TIP 4: Take it easy

Overal in Europa bestaan er glampings waar je voor het eerst kunt proeven van een naturismevakantie. France4Naturisme telt er zelf zeven. Respect en discretie staan bij alle naturisme campings voorop. Elke glamping heeft zijn eigen regels met betrekking tot het bloot lopen. Over het algemeen is de regel dat naakt zijn verplicht is bij het zwembad of aan het strand. Het voelt ook prettiger om naakt te zijn als iedereen om je heen ook zonder kleding loopt. Natuurlijk doe je bij koud weer of wanneer je niet lekker bent kleding aan.

TIP 5: Wen aan naaktlopen

Naaktlopen is iets dat je jezelf opnieuw moet aanleren. Tot een jaar of drie vinden bijna alle kinderen het heerlijk om in hun blootje te lopen. Op latere leeftijd speelt zelfacceptatie een grote rol. Oefenen kan door in je blootje van de slaapkamer naar de badkamer te lopen of een stap verder te gaan door in je blootje te chillen in de zetel.