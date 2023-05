Waar vind je de beste waterparken van Europa?

Interhome stelde de Top 10 Europese waterparken index 2023’ samen. Hierin zijn enkel parken opgenomen met een pagina op Google (Maps), meer dan 1000 beoordelingen én een score van 4,5 of hoger. De absolute topfavoriet is Water park zone Energylandia in Zator (Polen) met een score van 4,8. Kruip aan boord van het piratenschip, kies voor tropische ontspanning op het exotisch eiland en laat de adrenaline door je lichaam gieren op de waterglijbanen in de Bamboo Bay. Ook Zoomarine Beach in de Algarve, één van de zuidelijkste punten van Portugal, valt in de smaak. Dit park is bekend om de vele dieren die je hier kan bewonderen. Van de vlindertuin tot een spectaculaire zeehondenshow en een aquarium vol kleurrijke vissen. Op dit park valt achter elke hoek iets te beleven! Zin in spanning en avontuur? Maak dan een ritje in de Anaconda, een waterachtbaan in Acquapark Etnaland (Italië). Voor diegenen die liever heerlijk relaxen, is Druskininkai Aquapark in Litouwen de absolute topbestemming. Je vindt er een heel wellness center, inclusief sauna complex met een muur van Himalayazout en speciale abachi-bedden. In tegenstelling tot sommige andere parken kan je hier trouwens voor een heel schappelijk prijskaartje de (ont)spanning opzoeken.