Naar de Mediterraanse zon zonder België te verlaten? Hier kan het

Maison Louise, in Le Louise Hotel aan de Guldenvlieslaan, is niet alleen een plek waar je kunt genieten van een verfijnd mediterraan menu, maar ook een plek waar elke hoek een eigen verhaal vertelt. Van de intieme boudoir-kamer met een knusse open haard tot de levendige bar waar mixologie kunst wordt, een bezoek aan Maison Louise is telkens een ervaring!

Grote tuin in midden van Brussel

Of je nu langs komt voor een snelle lunch of een uitgebreid diner, het restaurant verwelkomt je van maandag tot zaterdag, met gerechten die je meevoeren naar het warme Zuiden. En heb je ooit gedineerd in een tuin van 400 m2 midden in de stad? Dit is je kans!

Maar het stopt niet bij het eten. Met een selectie van originele cocktails en mocktails, evenals lokale bieren en klassiekers, is de bar van Maison Louise de perfecte plek om na het werk te ontspannen of om het weekend in te luiden.

Lees ook De beste bars ter wereld van 2023: De ultieme top 20