Proef dit weekend van de beste Portugese lekkernijen tijdens Best of Portugal in Brussel

We genieten op dit moment van prachtig zomerweer in België, dus voor het zonnetje hoef je het niet ver te gaan zoeken. Maar reizen is meer dan mooi weer alleen. Wil je komend weekend het ultieme vakantiegevoel ervaren, dichtbij huis? Dan is het Brusselse festival Best of Portugal zeker een bezoekje waard.

Zoals de naam al doet vermoeden, brengt Best of Portugal het beste van wat Portugal te bieden heeft aan de man en dat al voor de negende keer. Op zaterdag 17 en zondag 18 juni vind je aan het Brusselse Jubelpark dan ook meer dan 70 verschillende standen, die allemaal in het teken staan van de Portugese keuken.

Wijntjes en snacks

Wijn, olijfolie, groente, fruit, honing, vleeswaren... Aan delicatessen geen gebrek tijdens Best of Portugal. Ideaal als je dit jaar bijvoorbeeld niet naar Portugal op vakantie kan, als je herinneringen aan een tripje uit het verleden wil ophalen of als je wil ontdekken of de Portugese food scene wat voor jou is.