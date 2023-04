TIPS & TRENDS. Betoverende pasta en voetverwennerij

Verse pasta 2.0

Vers smaakt alles beter, dat geldt ook voor pasta! Hoe lekker jouw familierecept van een spaghetti bolognaise ook mag zijn, er gaat niets boven de verse pasta van een Italiaans restaurant. Primo, tussen het Flageyplein en de Brugmann- en Kastelijnwijk, verdedigt de Italiaanse eer in Brussel. Aanvankelijk was Mario, zoon van een restauranthouder (die in de jaren 70 een van de eerste pizzeria's met houtoven opende in Brussel) niet zeker of hij wel het zoveelste Italiaanse adresje in de hoofdstad wilde lanceren. Maar slechts weinigen schotelden de basis van de Italiaanse keuken voor: verse, ambachtelijke pasta. Mario besloot dan maar om de traditionele recepten te pimpen tot originele creaties. De jonge koks toveren met tomaat, burrata, citroenzeste, aubergine, ricotta, pistachecrumble... Hun creativiteit kent geen grenzen. Het restaurant valt dan ook in de smaak bij Italianen en alle andere liefhebbers. Iedereen wordt er even warm ontvangen, net als door een Italiaanse mamma.

Zet je beste voetje voor

In de lente ruilen we onze laarsjes en sneakers voorzichtig in voor sandalen en loafers. Onze voeten kunnen eindelijk weer ademen! Tijdens de koude maanden zaten je voeten immers opgesloten in sokken en knellende schoenen. Reden te meer om ze even helemaal te bevrijden in een verkwikkend voetbadje. Zo’n voetbadjes zijn echter zelden een streling voor het oog en passen niet in je badkamerkast. Om voortaan stijlvol je voeten te kunnen baden, heeft RainPharma een tijdloos exemplaar ontworpen. Gebruik je het badje niet, dan kan je er gerust je olie, puimsteen, voetenscrub - en balsem in bewaren en het een prominente plaats in je badkamer geven. De ‘Never Ending Circle’ is bovendien mat zwart, dus zal zeker de Dansaertvlaming in jou plezieren!