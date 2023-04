Tips & Trends: de 3 beste paaseieren voor een eggcelent Easter

Om je zoektocht op te leuken, pakken de chocoladehuizen ook dit jaar weer uit met hazen, klokken en eitjes in alle vormen en maten. Neuhaus gaat in zee met sterrenchef Gert De Mangeleer, Tony’s Chocolonely’s stopt de kleurrijke eitjes in een ongelijk verdeeld doosje om de ongelijkheid in de wereld aan te klagen en Pierre Marcolini brengt een ode aan de libelle, het elegante wezentje dat de lente inluidt!