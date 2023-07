TIPS & TRENDS. Geniet van het indrukwekkende uitzicht op Brussel bij deze Mexicaanse rooftopbar

Op de daken van de wolkenkrabbers van onze hoofdstad is het immers heerlijk vertoeven, met een indrukwekkend uitzicht en ver van het lawaaierige verkeer. Een van de nieuwste aanwinsten is Tope, een Mexicaanse taqueria op de 22ste (!) verdieping van hotel The Hoxton. Je kan bij Tope - oftewel 'stop' in het Spaans - terecht voor heerlijke taco’s en frozen margarita’s, en dat in een Mexicaans decor met aardetinten en grote cactussen. Instant vakantiegevoel!