UITTIPS. Japanse Tuin, feesten met de Roma gemeenschap, kunst in Museum M, festival voor de hele familie en prachtige bloemen

Japanse Tuin

Nog t.e.m. 30/04

Hasselt - In Japan is het feest als de kerselaars in bloei staan, en ook de Japanse Tuin in Hasselt viert mee hanami - het bloesemfeest. Maak een wandeling door de mooie tuin en bewonder de zee van roze en witte bloesems. Met hun 225 exemplaren zijn de kerselaars de trots van de Japanse Tuin. In de Japanse cultuur hebben ze een rijke symboliek; ze staan voor de vluchtigheid - en dus ook de dierbaarheid - van het leven. Sta daar even bij stil en geniet van de wonderlijke pracht van deze unieke bomen. Krijg je honger van zoveel filosofie? De Japanse Tuin is een ideale plek voor een picknick: breng zelf je lunch mee of smul van Japanse lekkernijen aan een van de eetkraampjes in het park.

Internationale dag van de Romagemeenschap

Brussel - De Roma zijn een bevolkingsgroep die te vaak vergeten wordt, maar niet in Brussel! Op 8 april viert de Romagemeenschap de toekenning van hun eigen hymne en vlag in 1971. De groene kleur staat symbool voor de aarde en de natuur, de blauwe kleur staat symbool voor de hemel, en het rode wiel in het midden verwijst naar hun Indische oorsprong. Vandaag lijden veel leden van de Romagemeenschap nog steeds onder racisme en discriminatie, en om daar aandacht voor te vragen lanceert de Stad Brussel een programma met heel wat muziek. Ga mee op een kleurrijke reis door de Balkan en de ‘Tsiganie’!

Leen Voet en Jill Magid

Leuven - Geen idee wat te doen op paasmaandag? Vier het lange weekend met kunst, bloemen of een eeuwenoude traditie. Veel musea zijn gesloten op maandag. Museum M in Leuven is wel open én geeft in het paasweekend het startschot voor twee nieuwe tentoonstellingen. Leen Voet daagt onze cultuur en maatschappij uit met humoristische, kleurrijke schilderijen en installaties. Ze werkt rond patriarchale machtsverhoudingen en regels. Jill Magid volgt met een multimedia-installatie de bewegingen in ‘Het Laatste Avondmaal’ van Dieric Bouts, het bekendste schilderij van Leuven. Ze wijst er daarbij op hoe kunstwerken doorheen de geschiedenis werden ingezet als politieke pionnen…

de Fiksfabriek

Brugge - De Fiksfabriek in Brugge is een gratis familiefestival. De hele paasvakantie lang kan je er terecht om dingen te maken, zelf te experimenteren en avonturen te beleven. Knutselen met autowrakken, robots besturen, een death ride vanaf het dak van de fabriek, kunst maken met je knieën... Er zijn eindeloos veel workshops en activiteiten om van te proeven. Handig: er is ook een ouderopvang met een gezellige bar, waar de grote mensen veilig kunnen wachten terwijl jij aan de slag bent.

Floralia Brussels

Brussel - Daar is de lente, daar zijn de floraliën! Het kasteel van Groot-Bijgaarden, aan de rand van Brussel, opent vanaf april een grote bloemententoonstelling. In de glooiende tuinen rond het kasteel bewonder je tulpen, narcissen, hyacinten en nog heel wat andere bloemen. Er werden niet minder dan een miljoen (!) bloembollen geplant om deze lente voor spektakel te zorgen. Je spot op Floralia Brussels meer dan 500 verschillende soorten, waarvan 400 tulpensoorten. Zo’n bloemenweelde kan je niet aan je laten voorbijgaan!