UITTIPS. Slam poetry in het park, de duurzaamheid van AI en Japanse vertelkunst

Brugge – Op zaterdag pikken jij en je kroost een relaxte middag mee in het teken van een eeuwenoude Japanse verteltraditie. Verteltheater KamiKami trakteert je op betoverende verhalen met een kamishibai-kar: een kar waarop een ‘vertelkastje’ staat. Door prenten in en uit het kastje te laten glijden vertellen ze een verhaal dat visueel aantrekkelijk wordt voor kinderen en mensen die de taal minder machtig zijn. Deze zaterdag zak je onder de bomen en tussen de bloemen van het Duivekeetbos lekker weg op een kussen of tapijt. Geniet van de natuur in dit wondermooie bos en laat je meevoeren door de kami-verhalen.

Expo Stille Levens

Oostende – In de tentoonstelling Stille Levens bestudeert kunstenaar Koen Broucke de onzichtbare verzamelingen die het strand van Oostende herbergt. Tijdens de eerste lockdown vond hij niet alleen schelpen, maar ook fossielen, potscherven en andere bijzondere voorwerpen op het strand. Zo kwam hij in contact met personen die dagelijks zoeken naar aangespoelde spullen: strandjutters. De expo in de Venetiaanse Gaanderijen legt de emoties en verhalen achter deze gevonden spullen bloot. Vrij te bezoeken, maar nu zondag kan je inpikken op een rondleiding met gids, die je inwijdt in Brouckes artistieke wereld. Een buitenkansje!

Love Tomorrow Campus

Antwerpen – Vrijdagavond slaan Tomorrowland, De Morgen en MNM de handen in elkaar in teken van de planeet. Tijdens de Love Tomorrow Campus leren inspirerende sprekers als Julien De Wit en Sarah Parent van Go Forest je alles over duurzaamheid - met concrete tips and tricks voor een duurzamer bestaan. Trends en innovaties staan in de kijker, maar ook de minder leuke feiten over de uitdagingen die ons te wachten staan. Wetenschapper en comedian Lieven Scheire trakteert je op een voorstelling over artificiële intelligentie. De avond sluit optimistisch af, met een feestje tot in de late uren. Ook bekommerd om de toekomst van onze planeet? Dan is de Bourlaschouwburg vanavond the place to be.