Vier niet te missen expo's in Brussel deze zomer: Belgisch mode-icoon, queer verzet en VR-bloemen

België is weer aan het zomeren zoals enkel ons land dat kan: met erg veel kwakkelweer. Maar treur niet, deze expo’s in Brussel kan je ook bezoeken wanneer het regent.

Diane von Furstenberg. Woman before fashion

Vijftig jaar geleden veranderde een Brusselse vrouw de modewereld voorgoed: Diane von Furstenberg ontwierp de wrapdress, ofwel de iconische wikkeljurk. Die flatterende jurk werd een van de grote symbolen van de bevrijding van de vrouw in de jaren ’70. ‘Woman Before Fashion’ viert dit Belgisch mode-icoon met een unieke tentoonstelling over haar inspirerende werk en leven. Mode & Kant Museum stelt meer dan 50 modellen tentoon, waarbij de vrouw altijd op de eerste plek kwam.

t.e.m. 7/01/2024

Mode & Kant Museum Violetstraat 12 1000 Brussel

A(R)MOUR

Mous Lamrabat neemt de hele zomer zijn intrek in MAD Brussels, het epicentrum voor mode en design. De Belgisch-Marrokaanse fotograaf verdiende al zijn strepen bij Chanel, Yves Saint Laurent en Vogue en stelt nu drie maanden lang zijn kleurrijke en kritische werk tentoon in onze hoofdstad. Deze keer liet hij de woestijn achter voor de straten van Brussel. Daar ging hij op zoek naar kleurrijke plekken die hem deden denken aan zijn moederland. Het resultaat zijn extravagante beelden die vragen opwerpen over mode, racisme en status.

t.e.m. 2/09/2023

Mad Brussels Nieuwe Graanmarkt, 10 1000 Brussels

Brussels Queer Graphics

Al sinds de jaren vijftig maken queer gemeenschappen zich zichtbaar in Brussel via grafische vormgeving. Met behulp van die specifieke beeldtaal verzetten ze zich tegen de heersende normen. Design Museum Brussel stelt meer dan 70 jaar aan queer grafische vormgeving in Brussel tentoon, waarbij veerkracht, identiteit, pride en collectiviteit de rode draad zijn.

t.e.m. 5/11/2023

Design Museum Brussels Belgiëplein 1 1020 Brussel

Shezad Dawood: Night in the Garden of Love/ Tapta: Espaces souples

Ook deze zomer kan je een bezoekje aan Wiels, het centrum voor hedendaagse kunst, niet overslaan. Zo gaat de Britse kunstenaar Shezad Dawood in ‘Night in the Garden of Love’ in gesprek met de Afro-Amerikaanse componist Yusef Lateef. Een unieke VR-ervaring, waarbij Dawood zijn schilderijen op textiel plaatst naast digitale planten die gestuurd worden door Lateefs muziek. Op een ander verdiep vind je dan weer de beeldhouwkunst van de Pools-Belgische kunstenares Tapta terug. Al sinds de jaren ’60 werkt ze met textiel en flexibele materialen als basis voor haar structuren. Deze keer staat haar werk naast de kunstwerken van Greet Billet, Hana Miletić en Richard Venlet.

t.e.m. 13/8/2023

Wiels Van Volxemlaan 354 1190 Brussel

