Winterpret kan beginnen: Kerstboom aangekomen op Brusselse Grote Markt

In de vroege uren van donderdag 16 november is de traditionele kerstboom aangekomen op de Grote Markt in Brussel. Daar zal hij tot 7 januari te bezichtigen zijn. De kerstboom vormt het epicentrum van de Brusselse kerstmarkt en het Winterpret-evenement.

De kerstboom zal van 18 tot 20 november versierd worden. Op vrijdag 24 november worden voor het eerst de lichtjes aangestoken, dit onder begeleiding van traditionele dans en zang van de elf autochtone Naties van Quebec, de eregast van Winterpret. Deze klank-, dans- en lichtshow is tevens het startschot voor Winterpret in het Brusselse centrum, een initiatief van organisator Brussels Major Events.

«Eens te meer verliep de zoektocht naar een geschikte kerstboom uiterst zorgvuldig. Uiteindelijk viel de keuze op een majestueuze Nordmann. Na het kappen op woensdag 15 november is het exemplaar met grote zorg in een speciaal konvooi vervoerd naar de Grote Markt, waar hij vanmorgen is opgezet», duidt Brussels Major Events.

Inter-Arbo, een bomenkwekerij die sinds 1915 gespecialiseerd is in grote bomen, stond in voor de kap en het transport van de Brusselse wintertrots. De Groep Dick Frères stond in voor het opzetten van de boom op de Grote Markt. «Alle specialisten die instaan voor deze delicate opdracht geven blijk van onmiskenbare vaardigheden en vakmanschap», zegt Brussels Major Events.

Nordmann-spar uit Lier

De kerstboom is een Nordmann-spar van 22 meter hoog, ongeveer vijftig jaar oud en afkomstig uit de tuin van de 87-jarige Maria uit Lier en haar wijlen echtgenoot Jozef. De Nordmann-spar, ook wel de Kaukasische zilverspar genoemd, werd in 1838 door de Finse bioloog Alexander von Nordmann in West-Europa geïntroduceerd. Doorheen de jaren wordt de boom hoe langer hoe meer als kerstboom gebruikt, aangezien de naalden minder snel uitvallen dan bij andere sparrensoorten.

«De boom stond tot gisteren in de tuin van een woonhuis in het charmante stadje Lier in de provincie Antwerpen. Hij deed er vijf decennia over om uit te groeien tot de reus die hij nu is. Door hem aan de stad Brussel te schenken, verlenen de eigenaars hem nu een plek die past bij zijn machtige uitstraling: op het mooiste plein ter wereld, waar honderdduizenden bezoekers hem zullen bewonderen», zegt Brussels Major Events trots.

140 ornamenten

De Nordmann-spar zal versierd worden met 140 ornamenten aangebracht door de elf Autochtone Naties van Quebec. Een Mi’kmaq-ster, sneeuwschoen, inukshuk en dromenvanger zullen samen met vijftig witte lichtparels en een 2 kilometer lange slinger van ledlichtjes de boom sieren.

«Het langverwachte moment is eindelijk aangebroken met de komst van de kerstboom op het mooiste plein ter wereld. Het is niet enkel een traditie, maar ook een symbool om samen te zoeken naar licht in de donkerste tijden. Ik kijk er dus enorm naar uit om de ogen van de Brusselaars en toeristen te zien fonkelen», zegt Philippe Close, burgemeester van de stad Brussel.

Lees ook Winterpret in Brussel gaat binnenkort van start: Dit staat op de planning