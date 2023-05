WEDSTRIJD: Maak Kans op een duo-ticket voor CORE Festival

CORE Festival is een tweedaags boutiquefestival in het hartje van Brussel. Het is een samenwerking tussen Tomorrowland en Rock Werchter. Na een geslaagde eerste editie slaan de beide festivals de handen opnieuw in elkaar voor de tweede editie van CORE Festival in het schilderachtige Ossegempark. In 2023 zullen festivalgangers ondergedompeld worden in een innemende totaalervaring van muziek, kunst en natuur met een eclectische line-up van diverse genres en meer dan 40 artiesten.