WEDSTRIJD: maak kans op een duoticket voor de Fifty Session van Vacra en Dréa Dury op 5 december!

De Franse rapper Vacra maakt veel lawaai op sociale media, vooral met zijn nummer "Tika Taka" dat een echt fenomeen was en een gouden single werd! Er waren veel vragen over zijn identiteit vanwege zijn zeer androgyne stem. Met alle ophef rondom hem en zijn debuutalbum "Galatée" heeft hij geleidelijk zijn gezicht onthuld. Zijn nieuwste single "XOXO" laat ons kennismaken met zonnige ritmes en een pakkend refrein.

Dréa Dury is een 27-jarige singer-songwriter uit Cali, Colombia. De in Brussel gevestigde artiest doorbreekt de codes van de reggaeton met invloeden van Afro, pop en stedelijke muziek. In de teksten van haar nummers voel je zelfverzekerdheid en emancipatie in een muzikaal genre dat lange tijd gedomineerd werd door Bad Bunny. Haar laatste nummer "Tellem" was een groot succes!