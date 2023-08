WEDSTRIJD: Maak kans op een duoticket voor Ruel

Ruel bereidt zich voor op een buitengewoon concert in La Madeleine in Brussel op 8 september 2023.

Op slechts 14-jarige leeftijd werd Ruel, een artiest geboren in Londen en opgegroeid in Sydney, een icoon in de muziekwereld met meer dan 2 miljard wereldwijde streams, 2 miljoen volgers op Instagram en 5 platina platen. Hij maakte naam in de industrie door prijzen te winnen zoals de Breakthrough Artist bij de ARIA Awards en op te treden voor een uitverkocht operahuis in Sydney. Ruel heeft samengewerkt met invloedrijke namen als Elton John en Zane Lowe, en het podium gedeeld met Khalid en Shawn Mendes.