WEDSTRIJD: Maak kans op een duoticket voor Voodoo Village

Al meer dan vijf jaar lang biedt Voodoo Village een undergroung muzikaal oase aan, een plek waar individuen kunnen samenkomen en dansen met hun dierbaren. Elk jaar vindt het festival plaats in de nabijheid van het kasteel van Grimbergen in België. De locatie, die velden en bos combineert, is perfect voor het festival dat enkele van de beste elektronische muziekoptredens samenbrengt. Bij Voodoo Village is het enige doel om van het moment te genieten en muziek te vieren met een vriendelijke gemeenschap.