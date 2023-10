WEDSTRIJD: maak kans op een duoticket voor de Fifty Session van Louis Culture en Zéphir op 25 oktober!

De rapper, producer en DJ die opgroeide in Zuid-Londen verkent verschillende genres van Britse muziek, zoals house, UK garage, hiphop en meer. Aan het begin van zijn carrière maakte hij al snel naam in de bloeiende Londense undergroundscene. Zijn eerste project, 'Smile Soundsystem', benadrukte zijn nieuwsgierigheid naar dansmuziek, terwijl zijn nieuwe project, 'When Life Presents Obstacle', dieper ingaat op meer persoonlijke thema's. De nieuwe Londense superster schenkt zijn primeur aan hetFifty Session-podium voordat hij op 25 april 2024 zijn nieuwe project in de Botanique presenteert.