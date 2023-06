De kans om op natuurlijke wijze zwanger te worden na een IVF-baby is ongeveer één op vijf. Dat zegt een Britse studie die gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Human Reproduction. «Het is helemaal niet uitzonderlijk om natuurlijk zwanger te worden na te bevallen van een IVF-baby», legt Dr. Annette Thwaites (University College Londen) uit aan BBC.