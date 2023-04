WEDSTRIJD: Maak kans op een duoticket voor de Fifty Session van Zonmai en Angie op 25 april

Zonmai is een 21-jarige Franse kunstenaar, gevestigd in Brussel. Ze is al 3 jaar actief op SoundCloud en heeft naam gemaakt in de Franse scene, dankzij haar samenwerking met het label Bleu Music. Ze gebruikt haar rap, Franse liedjes, woede, hyperpop en plug-invloeden om haar eigen universum te creëren. Al deze invloeden vind je terug in haar eerste EP ‘Cool Kiss’ die op 16 december uitkwam.